Части разбившегося близ Актау самолета вывозят с места крушения

Видео перевозки разбившегося самолета появилось в соцсетях, передает inAktau.kz. В коротком ролике запечатлен момент, когда большегруз, на борту которого находится хвостовая часть воздушного судна, проезжает по загородной трассе.
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