Клещи в России: когда и где они особенно опасны, как защитить себя и своих питомцев Ирина ВальковаС наступлением тёплого сезона россияне всё чаще выбираются на природу — в лес, на дачу, в парки и на пикники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии