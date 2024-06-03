Российская армия освободила Уманское и приготовилась взять боевиков в клещи Юлия СоколоваМинистерство обороны России только что подтвердило информацию военных корреспондентов о полном освобождении населенного пункта Уманское в Донецкой Народной Республике.
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