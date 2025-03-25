Президенты ОАЭ и США обсудили стратегические отношения по телефону

Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонный разговор, чтобы обсудить пути дальнейшего укрепления стратегических связей между двумя странами в различных областях в поддержку общих интересов, 25 марта пишет WAM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии