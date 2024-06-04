«Единая Россия» дала старт летнему этапу всероссийского спортивного марафона «Сила России»

В рамках этого проекта по всей стране проходят фестивали, тренировки и мастер-классы с участием известных спортсменов, заслуженных мастеров спорта Партия «Единая Россия» запустила летний этап масштабного всероссийского спортивного марафона «Сила России».
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