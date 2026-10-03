Русская весна
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Русская весна

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Бойня в Харькове: нацисты перестреляли друг друга (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Бойня в Харькове: нацисты перестреляли друг друга (ФОТО, ВИДЕО 18+)

В ночь на 2 октября во время комендантского часа на ул. Сумской между боевиками 3-й штурмовой бригады и 13-й бригады нацгвардия «Хартия» произошёл кровавый инцидент.

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