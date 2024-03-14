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Памфилова: Выборы президента проводятся при токсичной международной атмосфере

Памфилова: Выборы президента проводятся при токсичной международной атмосфере

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова выступила с заявлением о том, что члены избирательных комиссий, действующих на территории новых российских регионов, сталкиваются с постоянным давлением и получают большое количество угроз.

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