Памфилова: Выборы президента проводятся при токсичной международной атмосфере

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова выступила с заявлением о том, что члены избирательных комиссий, действующих на территории новых российских регионов, сталкиваются с постоянным давлением и получают большое количество угроз.
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