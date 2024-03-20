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«Это не она!» Британцы требуют, чтобы им показали настоящую Кейт Миддлтон

«Это не она!» Британцы требуют, чтобы им показали настоящую Кейт Миддлтон

Слухи вокруг супруги наследника престола достигли пугающего размаха. Кейт Миддлтон так выглядит рядом с Уильямом, только когда она на каблуках LEGION-MEDIAДлительное и, к тому же, так и не получившее сколько-нибудь вразумительного объяснения отсутствие Кейт Миддлтон на публике уже успело оказать негативное влияние на отношение как к самой принцессе, так и ко всем родственникам короля Карла.

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