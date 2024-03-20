«Это не она!» Британцы требуют, чтобы им показали настоящую Кейт Миддлтон

Слухи вокруг супруги наследника престола достигли пугающего размаха. Кейт Миддлтон так выглядит рядом с Уильямом, только когда она на каблуках LEGION-MEDIAДлительное и, к тому же, так и не получившее сколько-нибудь вразумительного объяснения отсутствие Кейт Миддлтон на публике уже успело оказать негативное влияние на отношение как к самой принцессе, так и ко всем родственникам короля Карла.