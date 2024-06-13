Baijiahao: США в беде — Путин устроил неприятный сюрприз с американским госдолгом

Российский президент Владимир Путин устроил сюрприз для США, которые столкнулись с трудностями из-за госдолга.
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