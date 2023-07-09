Бывший генсек НАТО заявил о безразличии альянса к красным линиям России

Ой как ХОРОХОРИТСА , а если ,,ЧТО,, то эта БЛЕЮЩАЯ КОЗЛЯТИНА в первую очередь будет стоять во вход БУНКЕРА .....!!!

Владимир Карпов

Зато наши молились на эти красные линии и наивно верили, что это остановит НАТО ...!!! Как будто НАТО когда-то считалось с Россией ...!!!