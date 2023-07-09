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Бывший генсек НАТО заявил о безразличии альянса к красным линиям России

Бывший генсек НАТО заявил о безразличии альянса к красным линиям России

Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что члены альянса должны безразлично относиться к «красным линиям», которые обозначает Россия в вопросе вступления в него Украины.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ой как  ХОРОХОРИТСА ,  а если ,,ЧТО,,   то эта  БЛЕЮЩАЯ КОЗЛЯТИНА в первую очередь будет стоять во вход  БУНКЕРА .....!!!
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13 час.
Владимир Карпов
Зато наши молились на эти красные линии и наивно верили, что это остановит НАТО ...!!! Как будто НАТО когда-то считалось с Россией ...!!!
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8 час.

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