Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что члены альянса должны безразлично относиться к «красным линиям», которые обозначает Россия в вопросе вступления в него Украины.
Бывший генсек НАТО заявил о безразличии альянса к красным линиям России
Комментарии
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Гарий Щерба
Ой как ХОРОХОРИТСА , а если ,,ЧТО,, то эта БЛЕЮЩАЯ КОЗЛЯТИНА в первую очередь будет стоять во вход БУНКЕРА .....!!!
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13 час.
Владимир Карпов
Зато наши молились на эти красные линии и наивно верили, что это остановит НАТО ...!!! Как будто НАТО когда-то считалось с Россией ...!!!
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8 час.
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