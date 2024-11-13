В Госдуме разработали проект о запрете называть онлайн-школы академиями или институтами

С данной инициативой выступила Яна Лантратова Первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова разработала законопроект, которым предлагается запретить использовать слова «академия», «институт» или «университет» юридическим лицам без лицензии на образовательную деятельность, в том числе для названия онлайн-школ и тренингов.