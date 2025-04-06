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Царьград

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Вальдшнепы вернулись в Москву: весенний перелет редких птиц начался

Вальдшнепы вернулись в Москву: весенний перелет редких птиц начался

В Москве начался весенний перелет вальдшнепов, занесенных в Красную книгу столицы. Эти редкие птицы, отличающиеся уникальным окрасом и поведением, дважды в год странствуют над городом.

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