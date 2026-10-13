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Папу римского Льва XIV госпитализировали для операции на легком

Папу римского Льва XIV госпитализировали для операции на легком

Папу римского Льва XIV госпитализировали в университетскую клинику имени Агостино Джемелли в Риме. Во вторник, 13 октября, понтифику проведут операцию по удалению небольшого локализованного узелкового образования в легком.

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