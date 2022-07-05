В Селтинском районе Удмуртии обещают восстановить разбитые дороги

Бывший селтинец написал о проблеме с дорогами на странице главы Удмуртии, который как раз посетил с рабочим визитом Селтинский район: «Когда вопрос поднимите на счёт дороги? Эти бензовозы Башнефть и лесовозы Йошкал-Ола весь асфальт раздробили.