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В Селтинском районе Удмуртии обещают восстановить разбитые дороги

В Селтинском районе Удмуртии обещают восстановить разбитые дороги

Бывший селтинец написал о проблеме с дорогами на странице главы Удмуртии, который как раз посетил с рабочим визитом Селтинский район: «Когда вопрос поднимите на счёт дороги? Эти бензовозы Башнефть и лесовозы Йошкал-Ола весь асфальт раздробили.

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