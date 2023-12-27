«Торнадо-Г» уничтожили замаскированные опорники и живую силу ВСУ под Купянском

Российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» ликвидировали замаскированные опорные пункты и личный состав Вооруженных сил Украины под городом Купянском, который расположен в Харьковской области.
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