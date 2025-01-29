Alibaba Cloud представила ИИ-модель Qwen2.5-Max, которая превосходит DeepSeek V3 в ключевых т...

Alibaba Cloud представила ИИ-модель Qwen2.5-Max, которая превосходит DeepSeek V3 в ключевых тестахAlibaba Cloud, облачное подразделение китайской компании Alibaba, анонсировала выпуск обновлённой, крупномасштабной языковой модели Qwen2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)