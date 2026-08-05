В Татарстане арестовали группу, похитившую 49 млн при выполнении гособоронзаказа

УФСБ России по Татарстану совместно с прокуратурой республики пресекли деятельность группы, которая похитила более 49 миллионов рублей бюджетных средств, которые предназначались для выполнения гособоронзаказа.
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