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Газета.ру

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В Татарстане арестовали группу, похитившую 49 млн при выполнении гособоронзаказа

В Татарстане арестовали группу, похитившую 49 млн при выполнении гособоронзаказа

УФСБ России по Татарстану совместно с прокуратурой республики пресекли деятельность группы, которая похитила более 49 миллионов рублей бюджетных средств, которые предназначались для выполнения гособоронзаказа.

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