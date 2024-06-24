В России через суд требуют лицензию на аналог популярного датского препарата от диабета

Фармацевтическая компания «Герофарм» обратилась в суд с требованием к датской компании-коллеге Novo Nordisk предоставить принудительную лицензию на выпуск аналога препарат для лечения диабета «Оземпика» «Семавик».
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