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Уникальный в своём роде: Медведев первым из российских теннисистов пробился в финал US Open дважды за карьеру

Уникальный в своём роде: Медведев первым из российских теннисистов пробился в финал US Open дважды за карьеру

Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин доминировал на протяжении всего матча за исключением середины второго сета, когда отдал канадцу гейм на своей подаче и уступал со счётом 2:5.

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