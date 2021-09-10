Уникальный в своём роде: Медведев первым из российских теннисистов пробился в финал US Open дважды за карьеру

Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин доминировал на протяжении всего матча за исключением середины второго сета, когда отдал канадцу гейм на своей подаче и уступал со счётом 2:5.