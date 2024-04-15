Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»

Сайт проекта привлек более 630 тысяч уникальных посетителей Более 480 предпринимателей присоединились к проекту «Сделано в Москве» с начала 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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