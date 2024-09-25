БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей отказ от доллара и срочно
    для грабителей и мародеров любое воспоминание о СССР нож в сердце и  сама жизнь показала никчемность капстроя вот они...Шурави Вояж 2. Чт...
  • Михаил Бердников
    Террористов в плен не брать!Украинские военны...
  • Eduard
    Запад совершил на Украине переворот,для подмены власти на предателей,взорвали трубопроврды и на полном серьёзе нас на...Россия сыграла по...

Противникам «либеральных ценностей» — российское гражданство вне очереди

Противникам «либеральных ценностей» — российское гражданство вне очереди

Список стран, навязывающих деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям, своим распоряжением утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Весьма серьёзные темы, о которых почти никто ничего не знает в стране. Какие 17 пунктов, которые должны звучать в общ транспорте и утюгах. Есть ли среди них, кредитная амнистия для населения.
Ответить
13 час.
vitaly yanushkevich
Интересно, а русским, кто помогать будет? Госдеп? Заигрались в миротворцев, а русских скланяют кому не лень.
Ответить
9 час.
М
Мария
О каких ценностях речь? Не конкретно написана статья. Ценности, ценности, а что за ценности?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх