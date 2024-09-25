Список стран, навязывающих деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям, своим распоряжением утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Противникам «либеральных ценностей» — российское гражданство вне очереди
Комментарии
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алекс кузь
Весьма серьёзные темы, о которых почти никто ничего не знает в стране. Какие 17 пунктов, которые должны звучать в общ транспорте и утюгах. Есть ли среди них, кредитная амнистия для населения.
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13 час.
vitaly yanushkevich
Интересно, а русским, кто помогать будет? Госдеп? Заигрались в миротворцев, а русских скланяют кому не лень.
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9 час.
М
Мария
О каких ценностях речь? Не конкретно написана статья. Ценности, ценности, а что за ценности?
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8 час.
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