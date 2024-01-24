Ронни О’Салливан забронировал место на турнире World Open 2024 в Юйшане

Ронни О’Салливан одержал победу над Алфи Бёрденом, Кайрен Уилсон разгромил Джимми Уайта, Мохамад Ибрагим потерпел полное поражение от Шона Мерфи, Хоссейн Вафаей завершил поединок против Лиама Пуллена в свою пользу в квалификации турнира World Open 2024, сообщает WST.