Ронни О’Салливан забронировал место на турнире World Open 2024 в Юйшане

Ронни О’Салливан одержал победу над Алфи Бёрденом, Кайрен Уилсон разгромил Джимми Уайта, Мохамад Ибрагим потерпел полное поражение от Шона Мерфи, Хоссейн Вафаей завершил поединок против Лиама Пуллена в свою пользу в квалификации турнира World Open 2024, сообщает WST.
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