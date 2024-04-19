19 человек решились на татуировку мечты и результат — это что-то с чем-то

Можно как угодно относиться к татуировкам, но факт в том, что зачастую это не просто картинки. Для одних это возможность запомнить важного человека или событие, для других — преобразиться, для третьих — исполнить мечту всей жизни.
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