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Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля

Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля

© РИА Новости . Максим БлиновВчера 241 прочитал Лавров рассказал о преступлениях США; Украина и Россия обменялись военнопленными; Безуглая оказалась на "Миротворце" и вышла из фракции "Слуга народа" Речь Лаврова в ООН В среду, 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в качестве председателя Совета Безопасности ООН проводит заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

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