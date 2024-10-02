Путешествие в историю: расписание ночных экскурсий в Херсонесе

В октябре в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе продолжатся ночные экскурсии. Гости ознакомятся с историей древнего городища, прогуливаясь по нему в атмосфере тихого осеннего вечера и посмотрят исторический фильм.
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