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Белов о Хэйсе в «Ак Барсе»: «Уход Тодда – большая потеря для Казани. Клуб взял более возрастного игрока на такие же деньги, предпочтя его уже адаптированному легионеру»

Бывший главный тренер « Ак Барса » Валерий Белов высказался о переходе в клуб форварда Кевина Хэйса .

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