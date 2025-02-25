Большой экспертный тест летних шин: немцы испытали 18 моделей летней резины – какие шины покупать точно не стоит?

Эксперты Всеобщего немецкого автоклуба (ADAC) протестировали 18 моделей летних шин. Как показали испытания, одна из моделей демонстрирует высокие характеристики во всех «дисциплинах», а другая, напротив, оказалась «неубедительной» во всех тестах.