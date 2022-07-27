Грегорі Мікс та Майкл Маккол (архівне фото) Конгресмени засудили дезінформацію, що розповсюджується Лавровим в Африці За словами законодавців, режим Путіна використовує продовольство як розмінну монету та зброю війни Головний республіканець у Комітеті із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол та голова комітету Грегорі Мікс засудили заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, які пролунали […] Сообщение Конгресмени засудили дезінформацію, що розповсюджується Лавровим в Африці появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.