Путина спросили об ударах по Британии. Ответ был пугающим - DE

В Daily Express впечатлены реакцией Путина. На вопрос об ударах по Британии он дал пугающий ответ. Причём хватило всего нескольких слов.
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и без мобилизации могли бы в 2022г. закончить разгром укронацистов,будь в руководстве страны государственники,а не менеджеры от политики.