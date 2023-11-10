Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Кошка в долг

Кошка в долг

Знаете, есть такой обычай. Когда переезжаешь в новую квартиру. Надо обязательно первой впустить в квартиру кошку.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Чудесно,Олег!
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1 д.
Элеонора Коган
Замечательный рассказ!!!Олег, Вы Супер!!! И Манечка нашлась и привела к себе домой красавца жениха Нахала. Точнее, котик Нахал привёл Манечку домой и завладел её сердечком навеки!!!И троих котят приобрела с ним!!!Теперь в семье весело!!!!И все счастливы!!!И правильно, берите кисок и собачек с улицы, они осчастливят вас!!!Лично все мои киски с улицы и я их обожаю!!! Почти 30 лет я подбираю их!!!И не жалею об этом никогда!!!
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21 час.
Татьяна Кузнецова
Мои хвосты тоже подкидыши. А теперь и пёс из приюта. Нет добрее и благодарнее сердец, чем у уличных. Они отдадут вам всю свою любовь и будут преданы до конца.
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3 час.

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