Кошка в долг

Элеонора Коган

Замечательный рассказ!!!Олег, Вы Супер!!! И Манечка нашлась и привела к себе домой красавца жениха Нахала. Точнее, котик Нахал привёл Манечку домой и завладел её сердечком навеки!!!И троих котят приобрела с ним!!!Теперь в семье весело!!!!И все счастливы!!!И правильно, берите кисок и собачек с улицы, они осчастливят вас!!!Лично все мои киски с улицы и я их обожаю!!! Почти 30 лет я подбираю их!!!И не жалею об этом никогда!!!