Овечкин высказался о возможном недопуске России к Олимпиаде

Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с отстранением России от международных стартов. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о длительном отстранении России от международных стартов и выразил надежду, что хоккейная команда все же будет допущена на Олимпийские игры-2026.