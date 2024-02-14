Овечкин высказался о возможном недопуске России к Олимпиаде

Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с отстранением России от международных стартов. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о длительном отстранении России от международных стартов и выразил надежду, что хоккейная команда все же будет допущена на Олимпийские игры-2026.
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