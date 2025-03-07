Без денег в элитную гимназию не попасть: рейтинг школ Новосибирска

В Новосибирске скоро стартует запись детей в первые классы. Какие школы в городе считаются самыми лучшими, стоит ли выбирать учебное заведение поближе к дому или есть более важные критерии и о каких образовательных учреждениях самые лучшие отзывы – разбирался «ФедералПресс».