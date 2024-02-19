До 21 февраля введен режим черного неба в Новосибирске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 15 часов 19 февраля до 18 часов 21 февраля на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
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