Страна вернула патронный завод

Не ждите. А ждите следующего президента, который будет видеть в олигархаx, в лидерах Запада только врагов. А Путин хочет всем добрым быть.

Сергей

Чёт не разделяю я восторженного визга по данному поводу. Завод то, того, высосан до донышка. Посмотрите на фото- цеха 30-х годов, оборудование и оснащение то же 30-х.... Ну может и есть станки, вывезенные из Германии по репарации в конце 40-х. После возвращения, вваливать и вваливать средства на поддержание рабочего состояния. Единственное-ситуационная сделка. После, разровнять завод с землей и построить новый, с учетом требование современности. А так, повод для гордости есть, для радостного визга-нет.