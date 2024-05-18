Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Страна вернула патронный завод

Страна вернула патронный завод

АМАРАНТ "Всё для победы!" По иску прокуратуры легендарный Климовский патронный завод забрали у ловчил-прихватизаторов.

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Комментарии
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Ирина
Шерстите всех мразей-олигархов,господин ПУТИН!!! Хорошее начало вашего нынешнего президентства!!!!
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17 час.
Nikolay Stepanov
Не ждите. А ждите следующего президента, который будет видеть в олигархаx, в лидерах Запада только врагов. А Путин хочет всем добрым быть.
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15 час.
Сергей
Чёт не разделяю я восторженного визга по данному поводу. Завод то, того, высосан до донышка. Посмотрите на фото- цеха 30-х годов, оборудование и оснащение то же 30-х.... Ну может и есть станки, вывезенные из Германии по репарации в конце 40-х. После возвращения, вваливать и вваливать средства на поддержание рабочего состояния. Единственное-ситуационная сделка. После, разровнять завод с землей и построить новый, с учетом требование современности. А так, повод для гордости есть, для радостного визга-нет.
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12 час.

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