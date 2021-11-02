В Пермском крае школьники написали письма водителям

В Кизеле в рамках профилактического мероприятия «Осенние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции совместно с учащимися третьего класса одной из школ города провели профилактическую акцию «Письмо водителю».
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