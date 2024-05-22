Захарова: слова Бербок об Украине заставляют волноваться за состояние главы МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок об отказе президента России Владимира Путина участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заставляют волноваться за ее состояние.
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