Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Вот и славно. Некуда силу девать? а пойди ка ты и повоюй за Родину, чего силы тратить зря. Браво.В Симферополе уча...
  • Георгий Михалев
    В петушатник скотину, пусть вживается в роль.В Омске суд ликви...
  • Гусаров Игорь
    Динамо Чемпион?!Экс-игрок "МЮ" Ка...

Захарова: слова Бербок об Украине заставляют волноваться за состояние главы МИД

Захарова: слова Бербок об Украине заставляют волноваться за состояние главы МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок об отказе президента России Владимира Путина участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заставляют волноваться за ее состояние.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх