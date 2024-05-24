Культурный суверенитет России как основа народного единства

Роль творческого сообщества России в сохранении культурного суверенитета страны, вопросы сохранения национальной культурной идентичности и продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодого поколения обсудят участники первого в 2024 году форума «Сообщество», который пройдет 30–31 мая в Иркутске.