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«Он не работал ни дня»: Сергей Зверев – о приемном сыне-иждивенце и его клевете из мести

«Он не работал ни дня»: Сергей Зверев – о приемном сыне-иждивенце и его клевете из мести

Сергей Зверев опроверг обвинения сына в безразличии и раскрыл истинные причины конфликта. По его словам, наследник намеренно порочит отца из-за отказа спонсировать его безделье.

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