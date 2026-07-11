Политика как он...
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Политика как она есть

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Кем были настоящие авторы легендарной песни Бориса Гребенщикова «Город золотой»

Кем были настоящие авторы легендарной песни Бориса Гребенщикова «Город золотой»

Эту песню знают наизусть миллионы людей. Чего нельзя сказать о популярности ее реальных авторов. В этой статье «‎Рамблер» расскажет о настоящих создателях легендарного «Города золотого» Бориса Гребенщикова.

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