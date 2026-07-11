Кем были настоящие авторы легендарной песни Бориса Гребенщикова «Город золотой»

Эту песню знают наизусть миллионы людей. Чего нельзя сказать о популярности ее реальных авторов. В этой статье «Рамблер» расскажет о настоящих создателях легендарного «Города золотого» Бориса Гребенщикова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии