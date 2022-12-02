Лесной квартал. Рядом с барнаульским санаторием планируют возвести квартал бизнес-класса с бассейном и стеклянным паркингом

Необычный квартал, состоящий из пяти многоэтажных домов, планируют возвести на Змеиногорском тракте. Застройщиком проекта выступает компания «Мой Дом», которая уже работала в сфере девеломпента и построила два ЖК и коммерческий объект в центре.