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Спички - не игрушка

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Началось. Западная пресса переобувается

Началось. Западная пресса переобувается

  Как подтверждено (https://t.me/ChetyrePera/118433) неопровержимыми доказательствами судебной экспертизы и даже киевским судом, именно украинские боевики правого толка начали насилие в 2014 году, которое спровоцировало первоначальное вторжение России на юго-восток страны, включая Крым.

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