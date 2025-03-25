Нападающий сборной Португалии Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций с Данией 40-летний португалец получил награду Книги Гиннесса за рекордное количество побед (132) в международной карьере, обогнав по этому показателю испанского защитника "Монтеррея" Серхио Рамоса.