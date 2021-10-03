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Российские гимнасты в Японии станут ежедневно сдавать тест на COVID-19

Российские гимнасты в Японии станут ежедневно сдавать тест на COVID-19

Российских участников чемпионата мира по спортивной гимнастике предупредили о ежедневной сдаче теста на коронавирус по приезде на состязание в японский город Китакюсю.

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