Чистая прибыль девелопера Forestar выросла на 9% в III квартале 2026 фингода

Американская корпорация Forestar Group Inc. (NYSE: FOR), являющаяся одним из крупнейших национальных девелоперов земельных участков под жилищное строительство, представила финансовые результаты за третий квартал 2026 финансового года (завершился 30 июня 2026 года).
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