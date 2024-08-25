Артюхов пригрозил подрядчику, сорвавшему сроки капремонта школы в ЯНАО

В отдаленном районе Нового Уренгоя (ЯНАО) — Лимбяяхе, затянулись сроки капитального ремонта школы. В рамках «Честного маршрута» глава округа Дмитрий Артюхов посетил объект и сообщил, что установил четкие сроки окончания работ и если они буду нарушены подрядчиком, то с ним придется попрощаться.