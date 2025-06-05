Ценные артефакты из Египта и Греции найдены в гробницах бронзового века на Кипре

В некрополе города-порта Дромолаксия-Визакия (район Хала Султан Текке, западное побережье озера Ларнака) археологи обнаружили серию богатых погребений, датируемых XIV веком до н.
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