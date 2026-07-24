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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
🆘️Пропала машина с территории парковки,🆘️ предположительно угнана в период 13-22

🆘️Пропала машина с территории парковки,🆘️ предположительно угнана в период 13-22 июля. Просьба к неравнодушным людям присмотреться к окрестностям, вы можете очень помочь.

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