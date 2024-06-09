Вспомнили про русских инвесторов

Двенадцать лет потребовалось Мосбирже на то, чтобы наконец прислушаться к логике и к отечественным инвесторам: площадка будет переходить на систему расчетов Т + 0 (когда деньги и бумаги поступают на счет немедленно в день сделки).
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