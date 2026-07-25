Поступают разрозненные сообщения, что часть йеменских ракет сбивались греческими ЗРК, переброшенными в Саудовскую Аравию накануне.
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Поступают разрозненные сообщения, что часть йеменских ракет сбивались греческими ЗРК, переброшенными в Саудовскую Аравию накануне.
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