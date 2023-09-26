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Американский полковник указал на наиболее опасное для ВСУ российское оружие

Американский полковник указал на наиболее опасное для ВСУ российское оружие

Полковник армии США в отставке Джиан Джентайл указал, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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